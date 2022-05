Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Maison Marot, 25 juin 2022, .

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Maison Marot

2022-06-25 – 2022-06-25

Visites commentées de la Maison Marot par Priscilla Malagutti, service du patrimoine du Grand Figeac, Pays d’art et d’Histoire, et par des bénévoles de l’association Visages de Ségala

Moments de contes et d’histoires La vida vidanta Les Petites histoires vraies de Marie Odile

Projections de films : étapes du chantier et procédés traditionnels, entretien avec des anciens du Haut Ségala, mémoires locales sur la vie rurale. Films réalisés par Mathias Fyferling association Nuits Blanches et autres films

Des petits producteurs font revivre des savoir-faire autour du jardin et de la cuisine

Des livres et des documents à consulter seront à votre disposition

Samedi 25 juin de 10h à 12h

Atelier Bourriolle

En après midi

Conférence de Martine Bergues service ethnologue du département du Lot : thème Cuisines paysannes de l’ordinaire aux jours de fête (coutumes, usages, manières). 30mn

parking aire de pique-nique, buvette

Réservations souhaitables auprès de visagesdeségala@gmail.com ou O6 51 38 15 94

En partenariat avec les associations Visage de Ségala et Patrimoine de l’Hôpital-Beaulieu.

Le Pays d’art et d’histoire s’associe à l’ouverture au public de la maison Marot, à Sénaillac-Latronquière.

