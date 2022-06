JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS – MAINE SAOSNOIS, D’HIER À AUJOURD’HUI ! RENAISSANCE DE LA PIERRE ET DES SAVOIRS-FAIRE Avesnes-en-Saosnois Avesnes-en-Saosnois Catégories d’évènement: 72260

Avesnes-en-Saosnois 72260 Avesnes-en-Saosnois Les Amis du Manoir de Verdigné ouvre les portes de ce lieu du Maine Saosnois. Le Manoir est un ensemble de bâtiments fortifiés au XVIe siècle, construit durant les guerres de religion, entre 1560 et 1580.

En mauvais état début le début du XIXe siècle, le manoir de Verdigné retrouve depuis peu son état d’origine. Inscrit au titre des monuments historiques en décembre 1997.

L’édifice du XVIe siècle retrouve son aspect d’origine – avec le soutien de la Région notamment, et grâce au savoir-faire d’artisans comme l’entreprise Leroux, récompensée lors du concours Ateliers d’Art de France pour la restitution du dôme.

contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63

