Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-27 12:00:00 Musée La Planète des Moulins 144,Quai Emile Gironde

Le musée est ouvert gratuitement. Vous y découvrirez la grande famille des moulins (à vent, à eau, à énergie animale ou humaine). La médiation utilisée est composée de maquettes, d'outils pédagogiques et d'instruments à usages artisanaux ou familiaux.

