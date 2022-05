Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Le Vigan, 25 juin 2022, Le Vigan.
Mairie 107, Place des Anciens Combattants Le Vigan

2022-06-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Le Parcours Sonore du Vigan En Quercy propose un itinéraire pédestre auditif, immersif et réalisable en toute autonomie, à pied ou à vélo. Laissez-vous guider à travers le village par le son mélodieux des voix de ses viganaises. Plongez dans l'univers et les anecdotes du village quercynois, autrefois appelé Carbonnac. Comment ça marche ? L'itinéraire pédestre dure environ une heure et comprend douze étapes à suivre. Une bulle sonore correspond à chaque étape et s'écoute en scannant son QR code sur la fiche du parcours imprimée au préalable ou tout simplement depuis un smartphone, en un clic.

