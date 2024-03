Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Bertoire Lambesc, samedi 22 juin 2024.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin de Bertoire Lambesc Bouches-du-Rhône

Le Moulin à vent de Bertoire vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Visites et animations pour petits et grands rythmeront la journée.

Au programme il y aura des visites commentées du moulin, du four et de l’aire de foulage.

Animations de la gerbe de blé au grain de blé, à la farine et au pain, et jeux divers accompagnés d’intermèdes musicaux ! .

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22 18:30:00

Moulin de Bertoire 6 avenue Léo Lagrange

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur conservationpatrimoinelambesc@hotmail.fr

