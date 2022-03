Journées du patrimoine de Pays et des Moulins : La Réserve Naturelle Régionale du Montious (Bordères-Louron) Bordères-Louron Bordères-Louron Catégories d’évènement: Bordères-Louron

Bordères-Louron Hautes-Pyrénées La Réserve Naturelle Régionale du Montious, une vieille forêt en devenir.

A 2 voix, avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire et le garde-conservateur de la Réserve.

Prévoir chaussures de marche. Durée 4h. Ces journées mettent à l’honneur la bâti traditionnel, les sites et paysages ruraux et le patrimoine immatériel français, autour du thème cette année: “Être et renaître” La Réserve Naturelle Régionale du Montious, une vieille forêt en devenir.

