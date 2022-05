Journées du Patrimoine de pays et des Moulins : Hôpital-Beaulieu Issendolus Issendolus Catégories d’évènement: 46500

Issendolus 46500 Issendolus visite guidée proposée par le pays d’Art et d’Histoire du Grand Figeac

rendez-vous à l’hôpital beau lieu place du Foirail, visite gratuite sans réservation

Issendolus et son important hameau de l'hôpital Beaulieu vous dévoilent leur prestigieux passé lié à la route de pèlerinage reliant le sanctuaires de Figeac à Rocamadour. Une religieuse de l'hôpital-beaulieu, Sainte Fleur, est aujourd'hui vénérée dans l'église romane d'Issendolus. En partenariat avec les associations Visage de Ségala et Patrimoine de l'Hôpital-Beaulieu. Le Pays d'art et d'histoire s'associe à l'ouverture au public de la salle capitulaire de l'Hôpital-Beaulieu à Issendolus.

rendez-vous à l’hôpital beau lieu place du Foirail, visite gratuite sans réservation

© GILLES TORDJEMAN 2016 / gilles.tordjeman@nordnet.fr

