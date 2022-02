JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS – HALLES DE BONNÉTABLE Bonnétable, 25 juin 2022, Bonnétable.

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS – HALLES DE BONNÉTABLE Place d’Armes Ecole de Musique et de Danse Bonnétable

2022-06-25 – 2022-06-25 Place d’Armes Ecole de Musique et de Danse

Bonnétable Sarthe

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. La 24ème édition aura pour thème Être et renaître.

A cette occasion, les Halles de Bonnétable, désormais transformée en École de Musique et Danse vous ouvrent leurs portes.

Au cours de l’après-midi, une guide conférencière sera présente pour vous présenter l’histoire et l’évolution de ce lieu. Les professeurs et élèves de l’école vous proposeront quant à eux de découvrir les différentes disciplines proposées avec des concerts, spectacles… et pourquoi pas vous donner l’envie de vous inscrire pour la rentrée !

Gratuit

A la découverte des Halles de Bonnétable !

+33 2 43 97 60 63

dernière mise à jour : 2022-02-24 par