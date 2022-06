Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand Catégories d’évènement: 47400

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Grateloup-Saint-Gayrand, 25 juin 2022, Grateloup-Saint-Gayrand. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Site de Gorry Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand

2022-06-25 – 2022-06-25 Site de Gorry Moulin de Gorry

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 EUR 15 15 – Animation des ATP au pied du moulin : chants, danses, musique, contes, bal traditionnel.

– A 20h, repas servi sur inscriptions au 06.33.32.70.44 ou au 06.82.00.52.89 avant le 21 juin. (Amener ses couverts).

– 23h : Feu de la Saint-Jean. Association des Ailes du moulin

Site de Gorry Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand

