Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot De 15h à 18h: Mise au vent du moulin à vent de Boisse à Sainte-Alauzie, suivie des visites commentées. Puis, la projection du diaporama sur la restauration du moulin à vent de Ramps (gratuit).

Possibilité d’une démonstration de mouture s’il y a du vent. Tous les ans dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins c’est l’occasion de mettre en valeur l’existence unique dans le département du couple complémentaire historique des moulins à eau et à vent, notamment en Quercy Blanc. moulindeboisse@gmail.com +33 6 75 27 30 55 Tous les ans dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins c’est l’occasion de mettre en valeur l’existence unique dans le département du couple complémentaire historique des moulins à eau et à vent, notamment en Quercy Blanc. De 15h à 18h: Mise au vent du moulin à vent de Boisse à Sainte-Alauzie, suivie des visites commentées. Puis, la projection du diaporama sur la restauration du moulin à vent de Ramps (gratuit).

Possibilité d’une démonstration de mouture s’il y a du vent. C. Hoden

Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Moulin à vent de Boisse Boisse (près de Sainte-Alauzie)