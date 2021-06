Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière Lot, Sénaillac-Latronquière Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : de l’Arbre à la Charpente Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière Catégories d’évènement: Lot

Sénaillac-Latronquière Lot Sénaillac-Latronquière En continu sur les deux jours :

10h00-18h00 : Accueil par les membres de l’association, historique projet, inscriptions visites…

Partages avec les artisans et l’architecte sur leurs réflexions, leurs choix et leurs savoir-faire tout au long du chantier, toute la journée. 14h00-18h00 : Visites commentées de la maison par le PAH du Grand Figeac Travail du bois avec des outils anciens par Christian LADIRAT

Atelier proposé par les membres de l’Association « l’outil en main »

Projection de films sur les étapes du chantier et les procédés artisanaux traditionnels Exposition de livres sur le bois, la forêt, les outils, l’architecture paysanne et animation par la Bibliothèque Latronquière. 16h00 : Conte par Jérôme MONTENS, bénévole En plus le Samedi 26 Juin 2021 :

10h00-11h00 : Conférence avec Edouard SEGALEN, chargé d’études Architecture et Urbanisme au CAUE du Lot, qui nous présentera son travail de réflexion sur l’évolution de la maison. En plus le Dimanche 27 Juin 2021 :

10h30-18h00 : Stand sur la charte forestière animé par Alexandre JEKKE du PETR L’association Visages de Ségala vous propose pour les journées du patrimoine la visite commentée du chantier de la maison Marot et diverses animations. visagesdesegala@gmail.com +33 6 83 47 66 50 En continu sur les deux jours :

association visages de ségala dernière mise à jour : 2021-06-22

