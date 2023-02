Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Châteauneuf Catégories d’Évènement: Châteauneuf

Côte-d'Or

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 24 juin 2023, Châteauneuf

2023-06-24 – 2023-06-25 Châteauneuf

Cote-d’Or EUR Visite du compagnon de chantier et atelier ” Savoir-faire du compagnon de chantier”

La visite du compagnon de chantier (30 min)

Présentation des projets du côté technique : matériaux, savoir-faire mis en œuvre, partis pris de restauration ou de construction.

Le savoir-faire du compagnon de chantier (45 min) / Sur réservation au 03 80 49 21 89

Envie d’enduits naturels et locaux ? Exercez-vous à leur préparation selon les recettes du 15e siècle. Châteauneuf

