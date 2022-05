Journées du patrimoine de pays et des moulins : Château Moncade

2022-06-26 – 2022-06-26 5 EUR Sur les hauteurs de la ville, le château Moncade, demeure des vicomtes du Béarn, témoigne d'un passé riche et mouvementé. Venez découvrir son architecture militaire, son fossé maçonné, son donjon de 33m de haut et l'histoire méconnue de Fébus. dernière mise à jour : 2022-03-01 par

