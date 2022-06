Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Château Magnan, autour d’un territoire domanial d’exception Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

Aubagne

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Château Magnan, autour d’un territoire domanial d’exception Aubagne, 25 juin 2022, Aubagne. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Château Magnan, autour d’un territoire domanial d’exception Aubagne

2022-06-25 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-25 13:00:00 13:00:00

Aubagne 13400 Lors d’une visite guidée et commentée, l’association Les Amis du vieil Aubagne vous invite à découvrir cette bastide du XIXe siècle et son domaine adjacent, sur le site du Camp de Lambert. La visite se fera avec le concours du service Patrimoine de la Ville d’Aubagne. Ne manquez pas l’histoire de la grande famille Magnan. Tous les ans ont lieu les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Ces journées visent à mettre en valeur le patrimoine bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux ainsi que le patrimoine immatériel français. +33 6 07 49 47 26 Lors d’une visite guidée et commentée, l’association Les Amis du vieil Aubagne vous invite à découvrir cette bastide du XIXe siècle et son domaine adjacent, sur le site du Camp de Lambert. La visite se fera avec le concours du service Patrimoine de la Ville d’Aubagne. Ne manquez pas l’histoire de la grande famille Magnan. Aubagne

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 13400, Aubagne Autres Lieu Aubagne Adresse Ville Aubagne lieuville Aubagne Departement 13400

Aubagne Aubagne 13400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Château Magnan, autour d’un territoire domanial d’exception Aubagne 2022-06-25 was last modified: by Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : Château Magnan, autour d’un territoire domanial d’exception Aubagne Aubagne 25 juin 2022 13400 Aubagne

Aubagne 13400