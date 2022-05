Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: 65130

Bonnemazon

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à l'Abbaye de l'Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

2022-06-26 – 2022-06-26

Bonnemazon 65130 Visites ludique (adultes et enfants dès 7 ans) sur la thématique « d’hier à demain » pour découvrir l’histoire passée, présente et future de l’abbaye, depuis le Moyen-âge jusqu’au XXI°siècle…. Quel avenir pour demain ? De 10h à 18h : Marché des métiers d’art avec l’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées

Cette année encore l’association des Métiers d’art des Hautes-Pyrénées réunit de nombreux artisans pour partager

leurs savoir-faire : bijoux, bois, cuir, etc… Démonstrations, vente, restauration légère. Les ateliers sont sur inscription préalable au 05 31 74 39 50 ou par mail : abbaye.escaladieu@ha-py.fr +33 5 31 74 39 50 à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

