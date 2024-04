Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins avec Les Mains Sachantes à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, samedi 22 juin 2024.

Samedi

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins poursuivent leur mission de transmission avec une sensibilité particulière aux enjeux environnementaux.

La programmation mettra en lumière les bonnes initiatives en matière de durabilité du bâti ancien, les techniques rurales, agricoles et forestières, et le maintien des coutumes locales : des engagements pour l'avenir pour tous, petits et grands. L'association Les Mains Sachantes propose une démonstration dans le petit moulin. Un travail sur la matière, les gestes et les techniques traditionnelles.

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-22

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire info@zone-i.org

