Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin Hydronef Longué-Jumelles, dimanche 23 juin 2024.

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins permettent de mettre à l’honneur le patrimoine moins valorisé tout au long de l’année.

Longué-Jumelles se distingue par la présence de son moulin mais aussi par celle de nombreux lavoirs publics et privés. Des visites guidées gratuites sont proposées sur les deux jours, à 10h et 15h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

Esplanade du Moulin

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire animation@ville-longuejumelles.fr

