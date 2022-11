Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

2023-06-23 – 2023-06-25

Hautes-Pyrnes Arrens-Marsous NOUVEAUTÉ : Les JPPM se tiendront sur trois jours, dès le vendredi, afin de permettre aux scolaires de prendre part à cette fête en s’appropriant, dès le plus jeune âge, leur patrimoine local.

Programmation en cours. Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France, autour du thème : « Fêtons 25 ans d’engagement ».

Les Journées du patrimoine de pays et des moulins (JPPM) n’existeraient pas sans les milliers de bénévoles et professionnels qui se sont engagés avec passion pour préserver les trésors de nos régions depuis 1998. Nous vous invitons à célébrer une génération (déjà) écoulée, à mettre en lumière le patrimoine rural, tous ses savoir-faire autour du vivant, son bâti ou ses paysages si variés. Ce sera l’occasion de regarder derrière nous mais aussi devant nous, pour que les JPPM poursuivent leur mission de transmission en n’oubliant pas d’être au service des enjeux environnementaux contemporains. La programmation mettra en lumière les bonnes initiatives en matière de durabilité du bâti ancien, des techniques rurales et agricoles ou forestières, du maintien des traditions et des coutumes locales : des leçons pour l’avenir, pour tous petits et grands. Cette édition est dédiée à tous ceux qui s’engagent et à tous ceux qui le feront, organisateurs comme visiteurs ! +33 5 62 97 49 49 Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

