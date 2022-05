Journées du patrimoine de pays et des moulins Argenton-sur-Creuse, 25 juin 2022, Argenton-sur-Creuse.

Journées du patrimoine de pays et des moulins Argenton-sur-Creuse

2022-06-25 – 2022-06-26

Argenton-sur-Creuse Indre

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français.

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 au Musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine : une usine de confection devenue musée texile, entrée gratuite du jardin textile de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème : “Être et renaître”.

contact@museedelachemiserie.fr +33 2 54 24 34 69

©Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Argenton-sur-Creuse

