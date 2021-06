Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Vertheuil Vertheuil, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vertheuil.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Vertheuil 2021-06-26 11:00:00 – 2021-06-27 18:00:00

Vertheuil Gironde

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français.

Balades en forêt vers un monument souvenir de la Révolution avec reconnaissance des espèces d’arbres et atelier de sylvothérapie : promenades guidées. Sur le site abbatial : -Exposition de chefs d’œuvre prêtée par le Musée des Compagnons du Tour de France de Bordeaux -Exposition d’objets en bois (barriques, jouets, outils…) avec la participation de la Tonnellerie Lasserre et le Garde mémoire de Vertheuil. -Animations jeunes et adultes : reconnaître des arbres à partir de l’écorce ou des feuilles, loterie

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français.

Balades en forêt vers un monument souvenir de la Révolution avec reconnaissance des espèces d’arbres et atelier de sylvothérapie : promenades guidées. Sur le site abbatial : -Exposition de chefs d’œuvre prêtée par le Musée des Compagnons du Tour de France de Bordeaux -Exposition d’objets en bois (barriques, jouets, outils…) avec la participation de la Tonnellerie Lasserre et le Garde mémoire de Vertheuil. -Animations jeunes et adultes : reconnaître des arbres à partir de l’écorce ou des feuilles, loterie

+33 6 07 66 97 92

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français.

Balades en forêt vers un monument souvenir de la Révolution avec reconnaissance des espèces d’arbres et atelier de sylvothérapie : promenades guidées. Sur le site abbatial : -Exposition de chefs d’œuvre prêtée par le Musée des Compagnons du Tour de France de Bordeaux -Exposition d’objets en bois (barriques, jouets, outils…) avec la participation de la Tonnellerie Lasserre et le Garde mémoire de Vertheuil. -Animations jeunes et adultes : reconnaître des arbres à partir de l’écorce ou des feuilles, loterie

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français.

Balades en forêt vers un monument souvenir de la Révolution avec reconnaissance des espèces d’arbres et atelier de sylvothérapie : promenades guidées. Sur le site abbatial : -Exposition de chefs d’œuvre prêtée par le Musée des Compagnons du Tour de France de Bordeaux -Exposition d’objets en bois (barriques, jouets, outils…) avec la participation de la Tonnellerie Lasserre et le Garde mémoire de Vertheuil. -Animations jeunes et adultes : reconnaître des arbres à partir de l’écorce ou des feuilles, loterie

libre de droit

dernière mise à jour : 2021-06-09 par