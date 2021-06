Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Amou Amou, 26 juin 2021-26 juin 2021, Amou.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Amou 2021-06-26 – 2021-06-27

Amou Landes Amou

Cette année, la commune d’Amou participe à l’évènement national des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins et propose des animations sur le samedi et le dimanche avec visite du village et de l’Eglise, et portes ouvertes au Moulin de Hardy où le meunier vous expliquera avec passion le fonctionnement du moulin, dans un cadre exceptionnel où le patrimoine est trés bien conservé.

Le marché hebdomadaire du dimanche matin, ce rendez-vous incontournable où une large gamme de productions locales gourmandes est proposée, sera animé, pour le plus grand plaisir des petits et grands.

OT des Luys