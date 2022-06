Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 25 juin 2022, .

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins



2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-26

Dans le cadre de la 24ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des

Moulins, le Musée accueille l’exposition « Au gré du vent, au fil des rivières, les

moulins… » élaborée par l’Association Girondine des Moulins en partenariat

avec Gironde Tourisme.

Ce ne sont pas moins de 20 structures accompagnées d’un diaporama et d’une

vidéo d’un moulin à vent en fonctionnement qui vous feront revivre l’histoire

de tous les types de moulins d’Aquitaine et leur valorisation.

La présence d’une belle maquette animée d’un moulin à eau complètera

parfaitement cette riche exposition.

Ce sera aussi l’occasion de voir renaître les Arts de la table avec une superbe

collection de porcelaines et l’Art de l’impression des toiles, tel qu’il fut pratiqué

dans la Manufacture des toiles imprimées à Beautiran.

