0 0 EUR Comment est née La Réole ? Comment s’organisait la ville au Moyen-Âge ? Pourquoi le château des Quat’Sos ? Que se passe-t-il aujourd’hui dans les bâtiments de l’ancienne prison et de l’ancien Hôtel de Ville ? Et aujourd’hui, quelles perspectives pour la ville ? Venez trouver les réponses à toutes ces questions en suivant nos visites guidées sur le thème “être et renaître” à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Départs de visite à 11h, 15h, 15h15, 16h30, 16h45.

Réservation obligatoire au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h00. Nombre de places limitées

→ Lieu de RDV renseigné lors de l’inscription

