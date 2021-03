Saint-Arnoult Saint-Arnoult Oise, Saint-Arnoult Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2021 Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Oise

Saint-Arnoult

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2021, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Arnoult. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2021 2021-06-27 14:00:00 – 2021-06-27 17:00:00

Saint-Arnoult Oise Saint-Arnoult 5 5 5 A l’occasion de cette édition des JPPM sur le thème de l’arbre ,usages et vie, l’association Maisons Paysannes de l’Oise vous invite à une visite découverte sous la conduite de Gilles Alglave (président de MPOise et de Maisons Paysannes de France) du village de Silly-Tillard dans l’Oise le Dimanche 27 juin 2021 de 14 h à 17 h.

RDV 4 chemin de Paris 60430 Silly Tillard pour une visite de chantier en cours sur une des maisons en pans de bois et torchis .

Visite de la Chantrerie St Blaise ( chapelle magnifiquement restaurée)

visite conférence sur la technique de construction en colombage à travers le temps à partir d’exemple de ce village fort bien conservé.

Participation aux frais 5 euros par pers gillesalglave@yahoo.fr +33 6 15 95 81 10 http://www.maisonspaysannesoise.fr/ A l’occasion de cette édition des JPPM sur le thème de l’arbre ,usages et vie, l’association Maisons Paysannes de l’Oise vous invite à une visite découverte sous la conduite de Gilles Alglave (président de MPOise et de Maisons Paysannes de France) du village de Silly-Tillard dans l’Oise le Dimanche 27 juin 2021 de 14 h à 17 h.

RDV 4 chemin de Paris 60430 Silly Tillard pour une visite de chantier en cours sur une des maisons en pans de bois et torchis .

Visite de la Chantrerie St Blaise ( chapelle magnifiquement restaurée)

visite conférence sur la technique de construction en colombage à travers le temps à partir d’exemple de ce village fort bien conservé.

Participation aux frais 5 euros par pers G Alglave

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Arnoult Autres Lieu Saint-Arnoult Adresse Ville Saint-Arnoult