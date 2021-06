La turballe 11 route de Saint-Molf 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 11 route de Saint-Molf 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Les journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, parrainées par Jean-Pierre Pernaut, sont une manifestation nationale de mise en valeur du patrimoine de pays et de sa diversité. L'association « Au Gré des Vents » participe à ces journées et propose à cette occasion des visites du Mouline de Kerbroué. En plein week-end de Festi'Vent, c'est l'occasion de découvrir ce fabuleux moulin à VENT. Visitez le Moulin de Kerbroué, construit au 18ème siècle et exploité jusqu'à la fin des années 1960. Vous y verrez, sur 4 niveaux, tout le mécanisme qui permet d'écraser le grain pour en extraire la farine. Un voyage de la force des ailes jusqu'à l'obtention de la farine… Sur place vente de farine et de pain fabriqué avec de la farine du moulin, et des produits de la boutique des cousettes.

