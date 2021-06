Journées du Patrimoine de pays & des moulins Saint-Lary-Soulan, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Lary-Soulan.

Journées du Patrimoine de pays & des moulins 2021-06-26 – 2021-06-27

Saint-Lary-Soulan 65170

Nos animations sont sur inscription

Les places sont limitées.

Merci de nous contacter au 05 62 40 87 86

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins. Pour cette 23ème édition, venez découvrir de nombreuses animations et représentations sur le thème : l’arbre, vie et usages

Samedi 26 juin

10h-12/ 14h-18h: Jeux en bois

10h-12h/ 14h-18h: Exposition “L’arbre caché dans la forêt de la littérature du XXe siècle”

Jusqu’à 17h30: Parcours « Nature & Patrimoine » avec un carnet d’exploration dans le village (à partir de 7 ans)

11h-12h: Visites commentée « Maisons d’Aure & du Louron »

10h-12h: Atelier « Fleurs sauvages » (réservé aux participants du parcours d’orientation)

14h-17h: Atelier Linogravure (à partir de 9/10ans)

14h-18h: Visite Libre du Musée

18h- 19h30: Projection du film « La Pendule à Salomon »

Dimanche 27 juin

10h-12/ 14h-18h: Jeux en bois

10h-12h/ 14h-18h: Exposition “L’arbre caché dans la forêt de la littérature du XXe siècle”

Jusqu’à 17h30: Parcours « Nature & Patrimoine » avec un carnet d’exploration dans le village (à partir de 7 ans)

10h-12h: Atelier « Fleurs sauvages » (réservé aux participants du parcours d’orientation)

11h- 12h: Visite Commentée du « Moulin Débat »

14h- 18h: Stands & Démonstrations

14h-18h: Visite Libre du Musée

