Digne-les-Bains Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS & DES MOULINS : Projections des films Les arbres remarquables Digne-les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains

JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS & DES MOULINS : Projections des films Les arbres remarquables Digne-les-Bains, 25 juin 2021-25 juin 2021, Digne-les-Bains. JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS & DES MOULINS : Projections des films Les arbres remarquables 2021-06-25 – 2021-06-25 Centre culturel René Char 45 Avenue du 8 Mai 1945

Digne-les-Bains Alpes de Haute-Provence Le vendredi 25 juin à 18h et 20h45 au Centre culturel René Char : Projections

de films. Le vendredi 25 juin à 18h et 20h45 au Centre culturel René Char : Projections

de films.

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Digne-les-Bains Adresse Centre culturel René Char 45 Avenue du 8 Mai 1945 Ville Digne-les-Bains lieuville 44.08993#6.23971