Journées du patrimoine de pays de pays & des moulins à la chapelle de Couasnon Olivet, 25 juin 2022, Olivet.

Journées du patrimoine de pays de pays & des moulins à la chapelle de Couasnon Olivet

2022-06-25 – 2022-06-26

Olivet Loiret Olivet

Rendez-vous en ce début d’été, pour découvrir et célébrer le patrimoine à la chapelle de Couasnon, autour du thème “Être et renaître” ! L’ancienne chapelle du XVIIIe siècle est située impasse du château à Olivet.

Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été en partie restaurée et accueille des expositions de sculptures. Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y sont présentées.

sculpteur.rservais@orange.fr +33 7 86 70 42 90 https://www.patrimoinedepays-moulins.org/

Chapelle de Couasnon

Olivet

dernière mise à jour : 2022-04-04 par ADRT45