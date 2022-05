Journées du patrimoine de Pays dans la Nièvre Nevers, 13 mai 2022, Nevers.

Journées du patrimoine de Pays dans la Nièvre Nevers

2022-05-13 – 2022-06-26

Nevers Nièvre

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux. La Nièvre peut se vanter de posséder un patrimoine rural riche. Vous pourrez donc pousser les portes de nombreux sites qui , pour l’occasion, vous accueillent et vous font découvrir le savoir-faire et les traditions des régions.

