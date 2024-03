Journées du Patrimoine de Pays : conférence par l’archéologue Louis Roussel Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre, dimanche 23 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-23 10:00

Fin : 2024-06-23 12:00

A l’occasion des Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins, découvrez ou redécouvrez l’histoire des maisons de l’Etang Rouge et de leurs reconstructions.

Musée de plein air l’Etang Rouge Route de Franche-Comté, Seurre, Côte-d’Or Seurre 21250 Côte-d’Or