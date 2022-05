Journées du Patrimoine de Pays au Château de Lantis

Journées du Patrimoine de Pays au Château de Lantis, 25 juin 2022, . Journées du Patrimoine de Pays au Château de Lantis

2022-06-25 – 2022-06-25 C’est avec plaisir que nous vous retrouverons pour une visite particulière du Château de Lantis, à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays dédiées au petit patrimoine local de pays.

Avec la thématique “être et renaître”, les journées du patrimoine de Pays mettent à l’honneur le bâti traditionnel , les sites et paysages régionaux . dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville