Journées du patrimoine de pays 2024 – 22 juin Office de tourisme de Morcenx la Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle, samedi 22 juin 2024.

Journées du patrimoine de pays 2024 – 22 juin Office de tourisme de Morcenx la Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Samedi 22 juin, 09h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-22 09:15

Fin : 2024-06-22 11:30

Le matin l’utilité de l’eau dans la nature, l’après-midi le culte des fontaines Samedi 22 juin, 09h15 1

MORCENX LA NOUVELLE : Les lagunes des lieux à préserver

Départ de l’Office du Tourisme (4 Place Jean Moulin 40110 MORCENX LA NOUVELLE) à 9 H 15

Intervenant Daniel Biremont, élu à la communauté de communes de Morcenx

GARROSSE (Morcenx la Nouvelle) : La religion et le culte des fontaines

A la fontaine Notre Dame des Douleurs de Garrosse (44.01916, -0.9365) à 14 H 45

Intervenant : l’abbé Nicolas BAGIEU en charge de la paroisse de Morcenx puis le président de l’association de la fontaine Notre Dame des Douleurs, TARASCON Jean Pierre nous expliqueront tout le passé et l’actualité de ces lieux. Fin prévue aux alentours de 16 heures.

Office de tourisme de Morcenx la Nouvelle 4 Pl. Jean Moulin, 40110 Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes