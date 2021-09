Journées du Patrimoine de Lormes Lormes, 18 septembre 2021, Lormes.

Journées du Patrimoine de Lormes 2021-09-18 – 2021-09-19

Lormes Nièvre Lormes

EUR Samedi 18 septembre :

Exposition, par les archives départementales, de documents concernant Lormes et Pierre MALARDIER, visible en mairie dans la salle du Conseil de 10h à 12h et de 14h à 17h. Puis, visite possible de la Chapelle de Vieux Château de 15h à 17h

Dimanche 19 septembre:

Visite des bains-douches de 9h à 12h – A 10h, départ devant le marché couvert, visite costumée en compagnie des “Dames de Lormes”. Durée 1h30

Informations Office de Tourisme BIT de Lormes 03.86.22.82.74

+33 3 86 22 82 74

Samedi 18 septembre :

Exposition, par les archives départementales, de documents concernant Lormes et Pierre MALARDIER, visible en mairie dans la salle du Conseil de 10h à 12h et de 14h à 17h. Puis, visite possible de la Chapelle de Vieux Château de 15h à 17h

Dimanche 19 septembre:

Visite des bains-douches de 9h à 12h – A 10h, départ devant le marché couvert, visite costumée en compagnie des “Dames de Lormes”. Durée 1h30

Informations Office de Tourisme BIT de Lormes 03.86.22.82.74

dernière mise à jour : 2021-09-10 par