Cette chapelle de pèlerinage du XIIIe siècle, fondée par la Comtesse Jeanne de Flandre remplace l’oratoire érigé par Baudoin V à la suite d’une guérison obtenue après l’invocation de la Vierge d’Esqermes. Cette chapelle, qui connut de nombreuses restaurations au XIXe siècle, constitue le plus ancien monument religieux de Lille Ce sera l’occasion de découvrir les travaux dernièrement réalisés : ouverture du choeur, aménagement du portail du sas d’entrée et éclairage extérieur.

