Journées du patrimoine culturel immatériel Inalco – Pôle des langues et civilisations Paris

Paris Journées du patrimoine culturel immatériel Inalco – Pôle des langues et civilisations Paris, 4 octobre 2023, Paris. Du mercredi 04 octobre 2023 au jeudi 05 octobre 2023

.Tout public. gratuit Entrée libre et gratuite ! Les Journées du patrimoine culturel immatériel (JPCI) mettent à l’honneur les pratiques culturelles vivantes transmises de génération en génération et classées par l’UNESCO, en lien avec les aires culturelles de l’Inalco. A travers un programme de conférences, tables rondes, projections de documentaires et spectacles, ces journées visent à présenter au public la diversité de ces pratiques culturelles, terrain d’études à l’Inalco. L’Inalco organisera chaque année les Journées du patrimoine culturel immatériel autour d’une thématique, cette première édition porte sur l’Oralité. Elle est lancée à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.Plusieurs facettes de l’oralité seront abordées, dans des formes qui favorisent la communication entre le public et les intervenants : – Discussions avec le public

– Tables rondes et échanges entre spécialistes confirmés, doctorants et artistes

– Manifestations artistiques : concert, expérimentation du contage dans les langues des conteuses et des conteurs professionnels ou amateurs en résumés simultanés Inalco – Pôle des langues et civilisations 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris Contact : http://www.inalco.fr/actualite/journees-patrimoine-culturel-immateriel-premiere-edition-4-5-octobre-2023?fbclid=IwAR1TWhc6di_NTes99RBbp1sklcU1AC6iOsLPLF5VPsZ4FEI-5t2wFfiGvsw https://www.facebook.com/events/621344253493901/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/621344253493901/?ref=newsfeed http://www.inalco.fr/actualite/journees-patrimoine-culturel-immateriel-premiere-edition-4-5-octobre-2023?fbclid=IwAR1TWhc6di_NTes99RBbp1sklcU1AC6iOsLPLF5VPsZ4FEI-5t2wFfiGvsw

Inalco - Pôle des langues et civilisations
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris

