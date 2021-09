Genillé Genillé Genillé, Indre-et-Loire Journées du patrimoine : ‘Croyances & Superstitions’ : Le fait religieux à Genillé du Néolithique à nos jours. Genillé Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Indre-et-Loire

Journées du patrimoine : ‘Croyances & Superstitions’ : Le fait religieux à Genillé du Néolithique à nos jours. Genillé, 18 septembre 2021, Genillé. Journées du patrimoine : ‘Croyances & Superstitions’ : Le fait religieux à Genillé du Néolithique à nos jours. 2021-09-18 – 2021-09-18

Genillé Indre-et-Loire Genillé Croyances & Superstitions : Le fait religieux à Genillé du Néolithique à nos jours.

15 km, véhicule, 2 h. RDV place Fernand Raoul-Duval.

Les religions relient les hommes depuis le Néolithique. Dolmen, églises, chapelles, abbayes, croix parsèment le territoire rural de la commune attestant de fortes et anciennes croyances. Ces lieux réunissent souvent croyances et superstitions. C’est ce que cette balade patrimoniale se propose de faire découvrir aux visiteurs. Balade patrimoniale accompagnée de 2 heures, 15 km, véhicule. RDV place Fernand Raoul-Duval. Les religions relient les hommes depuis le Néolithique. Dolmen, églises, chapelles, abbayes, croix parsèment le territoire rural de la commune attestant de fortes et anciennes croyances. catherine.merlet@genille.fr +33 6 83 01 78 52 Croyances & Superstitions : Le fait religieux à Genillé du Néolithique à nos jours.

15 km, véhicule, 2 h. RDV place Fernand Raoul-Duval.

Les religions relient les hommes depuis le Néolithique. Dolmen, églises, chapelles, abbayes, croix parsèment le territoire rural de la commune attestant de fortes et anciennes croyances. Ces lieux réunissent souvent croyances et superstitions. C’est ce que cette balade patrimoniale se propose de faire découvrir aux visiteurs. Christophe Meunier dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Genillé, Indre-et-Loire Autres Lieu Genillé Adresse Ville Genillé lieuville 47.1853#1.09307