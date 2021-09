Journées du patrimoine : Couvent des Dominicaines Dax, 18 septembre 2021, Dax.

Journées du patrimoine : Couvent des Dominicaines 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Dax Landes Dax

Cet ancien couvent des Clarisses au XVI ème siècle, accueille de 1998 une trentaine de soeurs. Venez admirer dans la chapelle, les vitraux non-figuratifs de Kim En Joong, prêtre dominicain et artiste coréen. Visite libre du cloître et de la chapelle, samedi et dimanche de 14h à 17h.

+33 5 58 56 84 60

© OTDAX

dernière mise à jour : 2021-09-13 par