Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Journées du Patrimoine : Conservatoire André Messager Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Journées du Patrimoine : Conservatoire André Messager Montluçon, 18 septembre 2021, Montluçon. Journées du Patrimoine : Conservatoire André Messager 2021-09-18 – 2021-09-18 Conservatoire 11 Avenue de l’Europe

Montluçon Allier De la partothèque à l’auditorium d’une acoustique exceptionnelle, en

passant par les salles de cours, découvrez, au sein de cet établissement

d’enseignement artistique Musique et Théâtre, la vie pédagogique et

artistique. conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr +33 4 70 02 27 49 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Conservatoire 11 Avenue de l'Europe Ville Montluçon lieuville 46.34924#2.59808