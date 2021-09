Journées du Patrimoine : conférence sur les Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, 19 septembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Journées du Patrimoine : conférence sur les Thermes 2021-09-19 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 14:45:00 14:45:00 rue du Pr Louvel Centre d’Animation et de Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Trois associations de reconstitution historique du Second Empire « De crinolines en cotillons », « Fa si la danser » et « Miroir du XIX siècle » animent ensemble des événements et dans le cas présent, participent aux Journées du Patrimoine à Bagnoles de l’Orne Normandie.

Elles proposent une conférence sur les thermes en général et ceux de Bagnoles de l’Orne en particulier au Centre d’Animation et de Congrès à 14h00 (durée : 45 minutes).

Gratuit.

