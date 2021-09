Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Journées du Patrimoine-Conférence Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Journées du Patrimoine-Conférence Obernai, 18 septembre 2021, Obernai. Journées du Patrimoine-Conférence 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 11:30:00

Obernai Bas-Rhin EUR Edifiée à la fin du 19ème siècle à l’emplacement d’une église gothique du 15ème siècle, l’église Saints-Pierre-et-Paul est un bâtiment emblématique d’Obernai.

Depuis 2008, la Ville procède à des travaux de restauration de l’édifice.

Pour ces Journées du Patrimoine, l’architecte du patrimoine, Michel Burlet-Plan, maître d’oeuvre de ce chantier de restauration de la Ville d’Obernai, vous

présentera le projet et les travaux déjà réalisés pour préserver ce monument.

Conférence limitée à 40 participants.

Consultez tout le programme des Journées du Patrimoine dans Le Pays de Sainte-Odile ICI L’architecte du Patrimoine Michel Burlet-Plan, vous présentera le projet et les travaux de restauration réalisés pour la préservation de l’église Saints Pierre et Paul. +33 3 88 95 64 13 Edifiée à la fin du 19ème siècle à l’emplacement d’une église gothique du 15ème siècle, l’église Saints-Pierre-et-Paul est un bâtiment emblématique d’Obernai.

Depuis 2008, la Ville procède à des travaux de restauration de l’édifice.

Pour ces Journées du Patrimoine, l’architecte du patrimoine, Michel Burlet-Plan, maître d’oeuvre de ce chantier de restauration de la Ville d’Obernai, vous

présentera le projet et les travaux déjà réalisés pour préserver ce monument.

Conférence limitée à 40 participants.

Consultez tout le programme des Journées du Patrimoine dans Le Pays de Sainte-Odile ICI dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville 48.46223#7.48172