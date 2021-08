Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Journées du Patrimoine – conférence “L’arbre face au changement climatique” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Journées du Patrimoine – conférence “L’arbre face au changement climatique” Niort, 18 septembre 2021, Niort. Journées du Patrimoine – conférence “L’arbre face au changement climatique” 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue de la Chamoiserie Bar-restaurant “L’Ilôt Sauvage”

Niort Deux-Sèvres Trois spécialistes viennent vous exposer le résultat de leurs recherches sur l’évolution des arbres face aux changements climatiques et les adaptations préconisées. Sur inscription obligatoire au 05 86 99 01 45 (jauge limitée). Trois spécialistes viennent vous exposer le résultat de leurs recherches sur l’évolution des arbres face aux changements climatiques et les adaptations préconisées. Sur inscription obligatoire au 05 86 99 01 45 (jauge limitée). +33 5 86 99 01 45 Trois spécialistes viennent vous exposer le résultat de leurs recherches sur l’évolution des arbres face aux changements climatiques et les adaptations préconisées. Sur inscription obligatoire au 05 86 99 01 45 (jauge limitée). dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Rue de la Chamoiserie Bar-restaurant "L'Ilôt Sauvage" Ville Niort lieuville 46.32438#-0.46936