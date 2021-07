Vouvant Vouvant 85120, Vouvant JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONCERTS D’ORGUE Vouvant Vouvant Catégories d’évènement: 85120

Vouvant

JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONCERTS D’ORGUE Vouvant, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vouvant. JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONCERTS D’ORGUE 2021-09-18 – 2021-09-18 Église Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise

Vouvant 85120 orgueetmusiqueavouvant@orange.fr dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 85120, Vouvant Étiquettes évènement : Autres Lieu Vouvant Adresse Église Notre-Dame de l'Assomption Place de l'Eglise Ville Vouvant