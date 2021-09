Melgven Melgven Finistère, Melgven Journées du patrimoine – Concert des Green Lads Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Melgven Finistère Au carrefour entre les codes de la musique celtique irlandaise et la modernité des rythmes électro, les Green Lads composent avec leurs instruments un tableau énergique aux sonorités irrésistiblement dansantes.

Evènement organisé par le Service culturel de Melgven.

Esplanade Laroque d’Olmes – Tout public.

