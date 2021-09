Névez Névez Finistère, Névez Journées du Patrimoine – Concert de la Bordée Névez Névez Catégories d’évènement: Finistère

Névez

Journées du Patrimoine – Concert de la Bordée Névez, 18 septembre 2021, Névez. Journées du Patrimoine – Concert de la Bordée 2021-09-18 – 2021-09-18

Névez Finistère Névez “Kerdruc historique”

Concert de la Bordée (chants de marin) sur le port de Kerdruc dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. “Kerdruc historique”

Concert de la Bordée (chants de marin) sur le port de Kerdruc dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Névez Autres Lieu Névez Adresse Ville Névez lieuville 47.82006#-3.74579