Obernai Bas-Rhin, Obernai Journées du Patrimoine – Concert cuivres et orgues

Obernai

Journées du Patrimoine – Concert cuivres et orgues Obernai, 18 septembre 2021, Obernai. Journées du Patrimoine – Concert cuivres et orgues 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18 21:30:00

Obernai Bas-Rhin EUR Le concert du Patrimoine réunira le Brassi K Quintet, quintette de cuivres dirigé par Patrick Peter et les organistes Daniel Pandolfo et Roland Lopes. Ils proposeront un programme varié autour de Bach, Bartok, Strauss, Dvorak, Pezel etc…

Ils se produiront au niveau de l’orgue de choeur en raison du relevage de l’orgue de tribune. Certains morceaux allieront orgue et quintette, d’autres seront en solo instrumental. L’accueil se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur lors de l’événement.

Plus d’informations sur le site de l’association des Amis de l’Orgue Merklin, organisatrice de la manifestation : ICI

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville 48.46358#7.48183