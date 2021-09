Dordogne Journées du patrimoine : Coly-Saint-Amand Catégorie d’évènement: Dordogne

Journées du patrimoine : Coly-Saint-Amand, 18 septembre 2021, . Journées du patrimoine : Coly-Saint-Amand 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 22:30:00

Dordogne Coly-Saint-Amand Au Séchoir à Tabac :

De 15h à 17h : visite libre de l’expo rétrospective

17h : inauguration et démonstration de l’atelier archéovision. Lancement de la modélisation numérique 3D des phases de construction de l’église abbatiale.

18h : prise de parole des partenaires

19h30 : dîner anniversaire des 50 ans de l’association (réservation obligatoire au 05 53 51 98 92 ou www.lesamisdesaintamanddecoly.com. Dans la cour de l’école :

De 21h à 22h30 : spectacle “Abbaye de Lumières” Au Séchoir à Tabac :

De 15h à 17h : visite libre de l’expo rétrospective

17h : inauguration et démonstration de l’atelier archéovision. Lancement de la modélisation numérique 3D des phases de construction de l’église abbatiale.

18h : prise de parole des partenaires

19h30 : dîner anniversaire des 50 ans de l’association (réservation obligatoire au 05 53 51 98 92 ou www.lesamisdesaintamanddecoly.com. Dans la cour de l’école :

De 21h à 22h30 : spectacle “Abbaye de Lumières” +33 5 53 51 98 92 Au Séchoir à Tabac :

De 15h à 17h : visite libre de l’expo rétrospective

17h : inauguration et démonstration de l’atelier archéovision. Lancement de la modélisation numérique 3D des phases de construction de l’église abbatiale.

18h : prise de parole des partenaires

19h30 : dîner anniversaire des 50 ans de l’association (réservation obligatoire au 05 53 51 98 92 ou www.lesamisdesaintamanddecoly.com. Dans la cour de l’école :

De 21h à 22h30 : spectacle “Abbaye de Lumières” ©Myriam G dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégorie d’évènement: Dordogne Autres Lieu Adresse lieuville 45.06333#1.24745