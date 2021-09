Journées du Patrimoine “Colette de Jouvenel” Curemonte Curemonte, 18 septembre 2021, CuremonteCuremonte.

Journées du Patrimoine “Colette de Jouvenel” 2021-09-18 – 2021-09-18

Curemonte Corrèze Curemonte

Curemonte Spectacle littéraire et musical : François Soustre, Sylvain Dufour, Quintette de cuivres “Les Cinq Sens” – enceinte Castrale des Châteaux Saint-Hilaire et de Plas

Exposition “Portrait d’une figure corrézienne” – halle Jean Lalé

Réservation au 05 55 25 34 76

Le festival Millesources & Dordogne dans le cadre des journées du patrimoine, en partenariat avec le conseil général de la Corrèze et la commune de Curemonte, poursuivra son hommage à Colette de Jouvenel, là même où elle a vécu durant la seconde guerre mondiale. Initié le 29 mai dernier dans la petite commune de Saint-Hialire-Luc autour de l’ouvrage de François Soustre, ce portrait littéraire et musical prendra ici tout son sens dans le lieu même où cette fille de deux célébrités vécut durant les années de guerre l’éclairante révélation de sa personnalité.

Pour célébrer les 40 ans de sa disparition en septembre 1981, un évènement exceptionnel est organisé le samedi 18 septembre à 16h, dans l’enceinte castrale des châteaux de Saint-Hialire et de Plas. Une exposition de photos sur la vie de Colette de Jouvenel se tiendra sous la halle Jean Lallé.

François Soustre tissera le fil rouge de la vie et de la destinée de Colette de Jouvenel. Entre une quête de reconnaissance de sa mère, dotée d’une forte personnalité, mais un peu récalcitrante aux disciplines scolaires, elle connaitra plusieurs métiers : couturière, secrétaire, puis assistante de réalisation dans le cinéma, traductrice, décoratrice, et enfin journaliste. C’est au château de Curemonte en Corrèze que dès 1940 elle s’implique dans un réseau de résistance et se met dès 1943 au service de l’OSE, Organisation de Secours aux Enfants de parents déportés. L’année 1944 la voit prendre de grands risques pour sauver de nombreuses personnes, et améliorer l’hygiène et la vie des enfants. Car c’est bien la seconde guerre mondiale qui va la révéler. Très intégrée dans son village de Curemonte, le Préfet de la Corrèze la nommera membre du conseil provisoire dont elle est élue première adjointe à seulement 31 ans, et elle sera aussi Présidente du Comité Social et Sanitaire de la Corrèze.

Pour mettre en lumière le parcours et la destinée de cette femme à la personnalité rare, il fallait une création singulière réunissant des artistes amoureux de culture, d’arts, d’histoire, de musique, et de notre terre corrézienne. Il nous faut tout d’abord remercier François Soustre pour avoir su mettre en lumière avec tant de tendresse cette personnalité forte et si attachante, dans sa biographie de 2008. Une distribution artistique exceptionnelle est réunie pour l’occasion autour de cet auteur de l’unique biographie qui est consacrée à Colette de Jouvenel, également antiquaire à Saint-Hilaire-Luc, qui sera accompagné du comédien Sylvain Dufour pour les lectures. Côté musique, nous entendrons de merveilleux musiciens, réunis en quintette de cuivres : l’ensemble « Les cinq sens » en résidence au festival Millesources 2021. Aux côtés de textes choisis, les extraits musicaux mettront à l’honneur les musique de compositeurs français tels Poulenc, Dukas, Satie, Debussy, Fauré, Delerue …

