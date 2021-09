Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne, Meuse JOURNEES DU PATRIMOINE Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne Catégories d’évènement: Clermont-en-Argonne

JOURNEES DU PATRIMOINE 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 20:00:00 Eglise 20 Rue Casimir Bonjour

Clermont-en-Argonne Meuse Clermont-en-Argonne JOURNEES DU PATRIMOINE – samedi 18 septembre

14h: Visite guidée de l’église Saint-Didier par Hubert Philippe, un historien local

18h: Conférence à la salle Saint-Michel – dimanche 19 septembre*

– dimanche 19 septembre*

14h: Visite guidée de l'église Saint-Didier par Hubert Philippe, un historien local

16h: Concert d’orgue par Joseph Recchia, organiste titulaire*

mairie@clermont-en-argonne.fr +33 3 29 87 41 15 http://www.clermont-en-argonne.fr/

