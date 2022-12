Journées du Patrimoine chez Madame Barsi Bellême Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Journées du Patrimoine chez Madame Barsi Bellême, 16 mars 2023, Bellême Bellême. Journées du Patrimoine chez Madame Barsi 12 rue Hautguinière Bellême Orne

2023-03-16 14:00:00 14:00:00 – 2023-09-17 18:00:00 18:00:00 Bellême

Orne Bellême Présentation du jardin de l’auteure : le coin des plantes aromatiques et le mini verger, lecture d’un chapitre de L’éveil du Dieu Serpent et visite de la chapelle Saint-Santin. Présentation du jardin de l’auteure : le coin des plantes aromatiques et le mini verger, lecture d’un chapitre de L’éveil du Dieu Serpent et visite de la chapelle Saint-Santin. christine_barsi@hotmail.com +33 7 69 88 89 23 https://christinebarsi.com/ Bellême

