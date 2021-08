Journées du Patrimoine Chaumont-en-Vexin, 18 septembre 2021, Chaumont-en-Vexin.

Journées du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00

Chaumont-en-Vexin Oise Chaumont-en-Vexin

Visites, exposition, parcours ludique pour les enfants… Voilà le riche programme proposé pour découvrir le patrimoine de Chaumont en Vexin.

Comme chaque année, l’Office de la culture a concocté de belles animations pour les petits et les grands.

Une exposition de deux artistes Vincent Przybyla et Vincent D dans l’ancien bailliage. Découvrez ce que nous mangions dans une ferme Gallo romaine au musée Pillon. Les traditionnelles visites du patrimoine seront au rendez-vous. Et nouveauté 2021, un parcours audio pour devenir le plus grand des petits archéologues.

officedelaculture@gmail.com http://www.officedelaculture.fr/

Office de la culture

dernière mise à jour : 2021-08-02 par SIM Picardie – Communauté de communes du Vexin-Thelle